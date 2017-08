Jessica Thivenin et ses seins refaits : elle répond aux critiques !

Depuis quelques jours, Jessica Thivenin suscite beaucoup d'inquiétude auprès de ses fans sur les réseaux sociaux.

Le dimanche 20 août dernier, la blonde de 27 ans a révélé sur son compte Snapchat qu'elle était tombée très malade et qu'elle n'avait plus pu s'arrêter de vomir pendant deux jours. Apeurée, elle s'était donc rendue aux urgences et avait découvert qu'elle souffrait – par chance ce n'était pas grave – d'une simple intoxication alimentaire.

Mais si Jessica Thivenin espérait que cette mésaventure calmerait ses haters sur les réseaux sociaux, elle se trompait. En effet, ce mercredi 24 août, ses followers se sont attaqués violemment à sa généreuse poitrine après qu'elle a posté un cliché de son décolleté à la piscine.