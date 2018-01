Jessica Thivenin et Thibault Kuro amoureux : Ils font une rhinoplastie chacun !

Jessica Thivenin et Thibault Kuro sont amoureux comme au premier jour et font vraiment tout ensemble !

Vendredi 19 janvier 2018, Jessica (Les Marseillais de W9) a dévoilé sur Instagram que son petit ami et elle ont décidé de se faire refaire le nez ensemble ! Du coup, le duo s'est affiché le visage recouvert de bandelettes avec de sacrées ecchymoses sous les yeux. "Hello, voilà pourquoi on avait disparu de Snapchat lol", a déclaré la jolie blonde de 28 ans, dont on a hâte de découvrir la nouvelle tête dans les jours à venir...

De son côté, Thibault Kuro a publié une photo de lui sans sa belle depuis un lit de clinique. Histoire de semer le doute sur la raison de sa présence dans un tel lieu, le beau brun – qui avait aussi une compresse sur l'oeil gauche – adressait alors un doigt d'honneur à l'objectif. "Nixamer", commentait-il avec humour.

Bien entendu, les internautes ont rapidement réagi à cette rhinoplastie de couple. Spoiler : ils ne sont pas très emballés. "Mais non, mais non, mais non, ça va pas du tout là !", "Jessica, le nez, ok je comprends... mais Thibault, je comprends pas, tu étais très bien et ta bosse ne se voyait pas trop !", "Wallah j'ai jamais vu une photo Instagram aussi gênante", pouvait-on lire parmi de très très nombreux commentaires.