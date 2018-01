Jessica Thivenin et Thibault : Leur rhinoplastie polémique "a été réfléchie" !

Les amoureux ont surpris leurs fans en révélant avoir eu tous les deux recours à la chirurgie esthétique. En effet, c'est ensemble que Jessica Thivenin et Thibault Kuro ont subi chacun une rhinoplastie. Après un torrent d'insultes, la jolie blonde et son amoureux ont répliqué.

"Je suis complexé depuis que je suis tout jeune. Aujourd'hui j'ai le pouvoir de le faire, je le fais et ça me plait", se justifie alors Thibault Kuro sur Snapchat. De son côté, Jessica Thivenin s'explique également : "Et moi j'avais une bosse sur le côté, je faisais du contouring tous les jours et je ne m'étais jamais dit je vais le faire (...) mais vu que mon chéri était vraiment complexé, qu'il a dit qu'il allait se faire opérer, je lui ai dit que je le faisais avec lui."

En bref, ils "souffrent en amoureux", comme l'explique l'ex-compagne de Julien Tanti. Mais la star des Marseillais (W9) tient à préciser qu'elle "n'est pas allée [s']acheter un pif comme on s'achète un hamburger". "Ça a été réfléchi, on a eu plusieurs rendez-vous", assure-t-elle.

D'ailleurs, au départ, Jessica Thivenin n'avait pas l'intention d'évoquer son nouveau nez : "Le chirurgien m'a dit qu'il n'y aura pas beaucoup de changement, c'est pour ça que je ne voulais pas vous le dire. Finalement je le dis." Et de lancer un message : "Je n'incite aucun jeune à faire de la chirurgie. Moi j'ai 28 ans... Si on s'est montré c'est parce qu'il y a des gens qui ont commencé à critiquer pour rien. On est majeurs et vaccinés, on fait ce qu'on veut."