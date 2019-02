Jessica Thivenin face aux nouveaux Marseillais : "Surtout le fric les intéresse"

Grâce au succès des Marseillais sur W9, Jessica Thivenin est devenue une figure incontournable du petit écran et une véritable businesswoman grâce à ses investissements et son influence sur les réseaux sociaux. Dans son autobiographie intitulée C'est tout moi ! sortie le 20 février 2019, l'amoureuse de Thibaut Garcia a fait quelques révélations sur les coulisses de la télé-réalité... et sur son business qui attise les appétits !

Dans son récit, la belle blonde de 29 ans – qui, outre son cachet, avait commencé à gagner de l'argent grâce aux bookings dans des soirées – a expliqué : "Après la deuxième saison des Marseillais, on a commencé à demander un peu plus pour ces bookings. Nous, tous les anciens : Kevin, Julien, Paga, Thibault et moi, nous avons tous construit quelque chose. Nous avons réinvesti l'argent qu'on avait gagné grâce à l'émission car nous savons que ça ne durera pas éternellement. Julien a investi dans une pizzeria, moi dans un salon de coiffure, Kevin, un restaurant de sushis... Nous sommes tous devenus 'grands'. Thibault et Shanna ont eu l'idée de BBryance et l'ont développée. Maintenant, c'est une grosse entreprise."

On s'en doute, cet argent et ces placements ont fait des envieux et les nouveaux candidats des Marseillais ont rapidement voulu avoir leur part du gâteau. "Les nouveaux sont plus calculateurs, moins spontanés. J'ai l'impression qu'ils se disent qu'il y a du business ou du fric à se faire à devenir célèbre et que c'est surtout ça qui les intéresse. Parmi les nouvelles, certaines sont venues me voir au bout d'une demi-heure après que je les ai vues pour la première fois pour me demander comment se passent les placements produits !", a-t-elle révélé.

C'est tout moi ! de Jessica Thivenin est disponible à la vente depuis le 20 février 2019.