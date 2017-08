Jessica Thivenin hospitalisée : Son chéri Thibault Kuro à ses côtés

Pauvre Jessica Thivenin. La star des Marseillais, devenue reine des placements produits, a été hospitalisée. Heureusement, tout va bien !

Dimanche 20 août, la jeune femme de 27 ans a passé une soirée et une nuit terribles. Comme elle l'a révélé sur son compte Snapchat, elle est tombée très malade et ne pouvait plus s'arrêter de vomir. Elle s'est donc rendue aux urgences et, après examens, il s'est avéré qu'elle avait souffert d'une intoxication alimentaire. Mise sous perfusion, elle est ensuite rapidement rentrée chez elle.

Comme l'a dévoilé Jessica sur le réseau social, cela faisait en réalité déjà trois jours qu'elle était malade. Tout a commencé lors de son séjour à Mykonos (Grèce) avec Stéphanie Durant, Théo et Thibault Garcia. De retour en France, n'en pouvant plus, elle a donc été hospitalisée.

Dans cette épreuve, elle a pu compter sur le soutien de son boyfriend Thibault Kuro, ex de Shanna, qui n'a eu de cesse de la câliner.