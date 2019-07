Jessica Thivenin (Les Marseillais) enceinte et hospitalisée : "C'est dur..."

Jessica Thivenin, qui est enceinte de son premier enfant, a de nouveau été hospitalisée le 1er juillet 2019 à cause de trop nombreuses contractions. La candidate emblématique des Marseillais (W9) espérait rentrer chez elle mardi 2 juillet. Malheureusement, elle est toujours à l'hôpital comme elle l'a expliqué hier.

"J'avais un peu l'espoir de rentrer parce que le médecin m'avait dit que si ça se passait bien aujourd'hui, je pouvais rentrer ce soir. Mais j'ai encore des contractions. Du coup, je reste à l'hôpital', a expliqué la belle blonde de 29 ans. Elle a ensuite précisé que son mari Thibault Kuro Garcia était toujours à ses côtés et elle l'a une fois de plus remercié pour son soutien.

"Il faut que les contractions s'arrêtent, ce serait bien. C'est dur, l'hôpital. On rentre toutes les 30 secondes dans ta chambre pour des perfusions, des cachets, la tension... Donc tu dors mal. Mais c'est la vie", a précisé Jessica Thivenin. Elle a ensuite répondu aux personnes qui lui reprochent de partager tout cela sur les réseaux sociaux : "Je voudrais parler à ceux qui me disent qu'il ne faut pas que je partage tout ça. Ça part dans tous les sens. Je préfère dire les choses moi-même, plutôt qu'on invente des trucs. Mon bébé va très bien. Il y a des complications. Ma grossesse n'est pas évidente mais ça arrive à plein de femmes. (...) Des femmes me racontent leur grossesse et ça me réconforte. Ça me donne plus envie de me battre."

Rappelons que Jessica Thivenin a subi un cerclage (une intervention chirurgicale qui consiste à fermer le col de l'utérus pour que la grossesse puisse se poursuivre jusqu'à son terme), le 17 juin dernier. Depuis, elle doit impérativement rester alitée comme elle l'a dévoilé que ses réseaux sociaux.