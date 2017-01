Jessica Thivenin (Les Marseillais) piégée en caméra cachée par son chéri Nikola

Jessica Thivenin et Nikola Lozina sont peut-être très amoureux mais ce n'est pas pour autant qu'ils n'aiment pas se tendre des petits pièges.

Vendredi 6 janvier, un certain Mourad – complice de Nikola – a dévoilé une vidéo YouTube dans laquelle la blonde des Marseillais de W9 est la victime d'une caméra cachée organisée par son homme. Le pitch est simple : Un faux livreur de pizza sonne à la porte des parents de Nikola en Belgique en prétendant qu'une certaine Jessica a commandé pour 160 euros de pizza... Évidemment, il tient à être payé dans les plus brefs délais !

Pour l'aider à piéger sa petite amie, Nikola a également pu compter sur la complicité de son papa qui a très bien joué l'énervement face à un livreur pas toujours très poli. Contre toute attente, Jessica s'est montrée quant à elle bien moins nerveuse que sur le tournage des Marseillais. Pour autant, elle n'a pas été spécialement amusée par la supercherie orchestrée par son chéri. "Mais c'est pas rigolo, t'es vraiment bête !", a-t-elle lâché en fin d'enregistrement.

Une chose est sûre, même s'il ne le montre pas toujours de manière très adroite, Nikola est très épris de Jessica. Le 26 décembre dernier, à l'occasion de ses 27 ans, le mannequin avait par exemple préparé une jolie surprise pour la starlette : un énorme bouquet composé uniquement de roses. "Merci mon amour pour tes 100 roses rouges ! Je t'aime Nikola ! Et merci à tous pour vos messages !", avait-elle commenté en légende d'un cliché Instagram. Et d'ajouter le lendemain, sous un autre cliché : "Je remercie le destin de t'avoir fait croiser mon chemin... Tu me manques !"