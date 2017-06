Jessica Thivenin officialise son couple avec Thibault Kuro : "C'est un mec bien"

C'est désormais officiel ! Jessica Thivenin des Marseillais de W9 est bel et bien en couple avec Thibault Kuro, l'ex-petit ami de Shanna Kress (Les Marseillais et Les Anges de NRJ12).

C'est par le biais d'une photo publiée sur son compte Instagram très suivi – la jolie blonde de 27 ans a tout de même 2,5 millions d'abonnés ! – que Jessica a annoncé la nouvelle à ses admirateurs. "Je vous confirme que Thibault et moi, nous sommes bel et bien ensemble. Après avoir discuté avec Shanna, tout va bien, tout le monde s'entend bien. Shanna, Thibault et moi, nous n'avons pas de problème et les choses ont été faites comme il fallait. Quand je vous ai dit il y a quelques semaines que Thibault et moi, nous n'étions pas ensemble, c'était vrai, il n'y avait rien d'autre que de l'amitié. Puis finalement les délires et la complicité sont apparus. Voilà ! Donc je vous le dis, oui aujourd'hui je suis avec Thibault et on s'entend, on délire et on s'apprécie beaucoup. Alors merci de respecter notre choix et surtout notre vie. Je pense avoir le droit d'être heureuse et je pense que Thibault est un mec bien", a expliqué la starlette de W9.

Effectivement, il y a quelques semaines, la jeune femme assurait être célibataire sur Snapchat : "Je ne suis pas du genre à me justifier parce que ça me gonfle, mais là, je vais le faire. Thibault, ça fait quatre ans que je le connais. Je suis même allée en vacances avec Thibault et Shanna, je les connais très bien, je l'ai fréquenté quand j'étais avec Julien Tanti. Je suis juste avec Thibault, on passe deux jours ensemble, j'ai le droit d'être avec mes potes ! Donc non, je ne suis pas en couple, si c'était le cas, je vous le dirais. Ne vous inquiétez pas." Les anciens amis sont donc passés à la vitesse supérieure depuis cette prise de parole...

L'ambiance de la prochaine saison des Marseillais et Les Ch'tis VS Le reste du Monde (W9) promet d'être sympathique si Jessica et Thibault (26 ans) croisent la route des ex de la belle, Julien Tanti et Nikola Lozina, qui ont déjà raillé les débuts de cette idylle...

À suivre...