Jessica Thivenin : Son gros coup de gueule contre une marque de luxe...

Jessica Thivenin, la blonde super bankable des Marseillais de W9, est extrêmement vexée. Elle vient en effet d'apprendre que la marque de luxe Louboutin ne souhaitait plus être associée à l'univers de la télé-réalité et qu'elle comptait empêcher les candidates de porter ses fameuses chaussures à semelles rouges lors des tournages !

Ni une ni deux, la chérie de Thibault Kuro qui s'apprêtait justement à partir en tournage a saisi son smartphone pour s'adresser à ses nombreux abonnés. "Je viens de recevoir un message, je suis choquée. Ma production nous dit 'La société Louboutin nous a assignés en justice car elle considère que la présence de ses chaussures dans nos programmes nuit gravement à son image de marque'", a-t-elle commencé.

Et de poursuivre très agacée : "Qu'on n'ait plus le droit de les porter, je trouve ça minable. Parce qu'il faut être quelqu'un pour porter ta paire de chaussures ? Si t'es pas un mannequin, t'as pas le droit ? Si t'es pas quelqu'un de connu, qui n'a pas une bonne image, t'as pas le droit ? Il faut être qui, en fait ? Il faut pas être boulanger, il faut pas travailler à l'usine, il faut pas faire de télé-réalité, il faut pas faire quoi, en fait ? Il faut que tu nous dises parce qu'on sait plus. (...) Moi, personnellement, je ne vais pas les jeter. Je les ai payées, ça coûte quand même un vrai budget pour ceux qui connaissent les prix. Je les mettrai de temps en temps mais je n'en achèterai plus des nouvelles à moins qu'un jour on décide que je suis quelqu'un pour porter ces chaussures. Non mais la blague, j'ai jamais vu ça. (...) J'irai en tournage et sans semelle rouge."

Très chagrinée par cette nouvelle, la jolie blonde a ensuite décidé de prévenir toutes les jeunes femmes qui désiraient s'acheter une paire de la célèbre marque... elles ne seraient pas agréables à porter. "Elles sont belles, on va pas dire le contraire mais ce sont des chaussures pour faire joli, on peut pas tenir une soirée avec, elles font terriblement mal !", a-t-elle assuré.