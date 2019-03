Jessica Thivenin son mariage en France compromis ? L'étonnante raison

Début janvier 2019, Jessica Thivenin et Thibault Kuro Garcia ont dévoilé sur Instagram qu'il s'étaient mariés au Consulat général de France à Dubaï. La nouvelle avait surpris leurs fans qui venaient tout juste d'apprendre que leurs fiançailles s'étaient déroulées durant leur voyage à New York en décembre 2018. Le couple, qui habite a Dubaï, a préféré faire un petit mariage et la candidate des Marseillais Asian Tour nous a expliqué pourquoi.

"On a décidé de se marier en petit comité. (...) Le principal, c'est que ce soit mon mari, qu'on s'aime et que ce soit une vraie histoire", a confié la belle blonde de 29 ans. Elle a ensuite admis que, pour l'heure, aucun mariage n'était prévu en France, bien qu'ils y songent : "Oui, je pense, mais c'est compliqué parce qu'il y a des gens que je n'ai pas forcément envie d'inviter. Mais vu qu'on est dans ce milieu, tu te dis : 'Je me sens forcée d'inviter telle personne.' Je ne sais pas. C'est compliqué. Je n'ai pas envie d'avoir un grand mariage, j'ai envie d'avoir un truc en famille. Pour l'instant, rien n'est prévu."

Lors de notre interview, Jessica est également revenue sur la demande maladroite de Thibault. Un moment qui l'a bien fait rire : "Il était trop mignon. Il s'est mis à genoux, sauf que la patinoire était gelée. Son jean était troué donc il avait une drôle de tête, en mode je galère, le patin glisse. C'était maladroit, mais trop mignon. En plus, il commence sa phrase par : 'J'ai un petit secret à te dire.'"

Pour rappel, cela fait bientôt deux ans que Jessica et Thibault sont en couple. Une nouvelle qu'ils ont officialisée en juin 2017. "Je vous confirme que Thibault et moi, nous sommes bel et bien ensemble. Après avoir discuté avec Shanna [l'ex de Thibault, NDLR], tout va bien, tout le monde s'entend bien. Shanna, Thibault et moi, nous n'avons pas de problème et les choses ont été faites comme il fallait. Quand je vous ai dit il y a quelques semaines que Thibault et moi, nous n'étions pas ensemble, c'était vrai, il n'y avait rien d'autre que de l'amitié. Puis finalement les délires et la complicité sont apparus. Voilà ! Donc je vous le dis, oui aujourd'hui je suis avec Thibault et on s'entend, on délire et on s'apprécie beaucoup. Alors merci de respecter notre choix et surtout notre vie. Je pense avoir le droit d'être heureuse et je pense que Thibault est un mec bien", avait-elle écrit sur Instagram.

Toute reproduction interdite sans la mention de Purepeople.com.