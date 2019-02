Jessica Thivenin traitée parfois de bimbo écervelée : Son coup de gueule

Depuis des années, Jessica Thivenin fait le tour du monde avec Les Marseillais dans la cadre de l'émission éponyme diffusée sur W9. Grâce au programme, elle est devenue très célèbre et connaît à présent les revers de la célébrité. Lors d'une interview accordée à Purepeople.com, celle qui a sorti son autobiographie C'est tout moi !., évoque justement les critiques dont elle fait l'objet.

"La télé-réalité, c'est trop dur. Mais qu'est-ce qu'on est critiqué ! Soit c'est parce qu'aujourd'hui on s'en sort tous un petit peu, parce qu'on a tous construit des choses, qu'on a plus ou moins des restaurants, des salons de coiffure... soit c'est parce qu'on a évolué et donc les gens sont jaloux", lance-t-elle face à notre caméra.

Selon elle, à partir du moment où "tu fais de la télé-réalité, tu es une merde". Malgré les attaques, Jessica Thivenin ne regrette pas du tout de participer au tournage des Marseillais. Elle explique : "Je n'ai pas honte de faire de la télé-réalité. (...) Dans ma vie de tous les jours, ça ne se passe pas comme ça. Si on me voit comme la bimbo écervelée, tant pis, ce n'est pas grave. Moi, aujourd'hui, dans ma vie tout va bien, elle est cool. Je développe des parfums, je sors mon livre... On peut me critiquer mais j'avance !" À bon entendeur...

Lors de notre entretien, Jessica Thivenin a également évoqué les moments sombres de sa vie, comme lorsqu'elle a été victime de violence conjugale ou qu'elle a songé au suicide.

