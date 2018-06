Jessica Thivenin victime de sa célébrité : Le jour où ça a failli mal tourner

Depuis quelques mois, les stars de télé-réalité fuient la France. En effet, après Jessica Thivenin et Thibault Kuro, un autre couple a quitté le pays pour s'installer à Dubaï : Jazz et son chéri Laurent. Des décisions qui ont été prises après plusieurs tentatives de cambriolages pour les premiers, et une agression doublée d'un cambriolage pour les jeunes parents de la petite Chelsea. À l'occasion de la sortie de son livre Ma vie en réalité, pour Purepeople.com, Magali Berdah, leur agent, se livre sur le sujet.

La patronne de l'agence de communication et de marketing social Shauna Events "comprend" cette décision de quitter la France pour s'installer à l'étranger. Il faut dire que, proche de la star des Marseillais (W9), elle a déjà assisté à une scène plutôt surprenante... "Je suis sortie avec Jess à Juan-les-Pins, on s'est promenées avec mes enfants, on a fait du trampoline avec les petites", confie-t-elle. Si tout se déroulait à merveille, les deux jeunes femmes ont été prises pour cible par des fans : "Les petites se sont fait jeter des bouteilles d'eau dans la tête ! Ils ont été obligés de fermer, de nous faire évacuer par la plage..." C'est à ce moment-là que Magali Berdah a réalisé que Jessica Thivenin "ne pouvait plus mettre les pieds dehors".

À la place de la belle blonde ou de Jazz, l'agent des stars aurait agi de la même manière. "Si je n'avais pas eu d'enfant, peut-être que j'aurais fait la même chose", avoue-t-elle. Et de préciser : "J'ai été cambriolée deux fois en un mois parce qu'il y a eu des articles sur ma société. On est un peu devenu la cible, c'est comme ça..."

