Jessie J dévoile un tatouage avec une (énorme) faute d'orthographe...

Comme beaucoup d'autres jeunes, Jessie J s'est fait tatouer un peu à la va-vite. Il y a treize ans, elle a décidé de se faire graver sur la hanche une phrase qui a beaucoup d'importance pour elle : "Don't lose who you are in the blur of the stars." En français, ça donne "Ne t'égare pas dans le flou des étoiles" et si ça vous dit quelque chose, c'est que c'est l'une des paroles de sa chanson Who You Are, sorti en 2011.

Le jeudi 9 mai 2019, Jessie J publiait sur Instagram une photo d'elle en maillot de bain, dévoilant au passage son large tatouage sur la hanche droite. Pour le plus grand étonnement de ses fans, son tattoo comporte une belle faute d'orthographe. Le mot "lose" a été orthographie "loose", changeant complètement le sens de la phrase. "Lose" veut dire "perdre" et "loose" veut dire "quelque chose qui ne tient pas en place".

Consciente de cette grossière erreur, Jessie J s'en est expliquée en légende de son cliché. "Oui, j'ai mal orthographié le tatouage. Oui, je le répète, c'est mal orthographié. Oui, j'ai fait ça dans l'Essex. Oui j'avais 18 ans. Oui, je ne connais toujours pas la différence entre lose et loose", indique la compagne de Channing Tatum. La chanteuse a ensuite révélé sa petite technique pour masquer la faute d'orthographe : "Oui c'est la raison pour laquelle je ne porte que des tailles hautes", explique-t-elle. En espérant que ses 8 millions d'abonnés auront bien compris la leçon !