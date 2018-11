Jessie J moins jolie que Jenna Dewan ? Gros coup de gueule de la chanteuse

Divorcés après neuf ans de mariage, Channing Tatum et Jenna Dewan ont retrouvé l'amour. Elle, auprès du comédien américain Steve Kazee, et lui avec la chanteuse britannique Jessie J. Mais il y a une chose qui intrigue le public et une certaine presse, c'est la ressemblance entre les deux jeunes femmes. Et Jessie J, 30 ans, sort rarement gagnante de ces comparaisons sexistes. La jeune artiste a brisé le silence pour pousser un coup de gueule salutaire.

Sur Instagram, Jessie J écrit : "Cela m'arrive peut souvent mais parfois je vois mon nom apparaître dans des articles que je ne cautionne absolument pas. 99% du temps, je les ignore car les commenter n'aurait absolument rien de bon. En revanche, ces dernières semaines, il y a un article que je vois écrit et réécrit un peu partout, un article sur moi et une autre superbe et talentueuse femme [Jenna Dewan] qui compare nos physiques et invite le lecteur à décider laquelle est la plus jolie." L'interprète de Nobody's Perfect pose ensuite les bonnes questions : "Qui tire bénéfice de ces articles ? (...) De manière générale, cela n'arrive pas aux hommes d'être comparé de la sorte. Les femmes en tirent-elles une leçon positive ? Non. Ces articles ne servent qu'à diviser les femmes et j'ai honte de voir mon nom y être associé. Quel impact cela pourrait-il avoir sur une jeune artiste ?"

Quel impact sur les jeunes générations ?

Jessie J raconte avoir été longtemps mal dans sa peau. Elle explique faire de la musique pour diffuser un message positif pour les jeunes générations. Elle parle de beauté intérieure avant d'en appeler à la responsabilité des médias sur ce type de contenu. "Je suis une femme qui soutient toutes les femmes, conclut Jessie J. Et je ne garderai pas le silence quand je verrai des médias apprendre aux jeunes filles de constamment se comparer physiquement à leur voisine pour savoir qui est la plus jolie. (...) Nous toutes, ensemble, nous pouvons vraiment changer le monde !"