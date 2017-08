Jessy et Valentin (Les Marseillais) de nouveau ensemble ? Twitter s'enflamme !

Depuis que Jessy Errero a lâchement abandonné son ex-petit ami Valentin Leonard afin de se la couler douce sur le tournage de la seconde saison de la télé-réalité Les Marseillais VS le reste du monde (W9), la jeune femme accumule les conquêtes...

En effet, après avoir séduit Anthony Matéo seulement quelques jours après avoir largué le beau gosse aux yeux bleus, c'est dans les bras de Kevin Guedj que l'ancienne petite amie de Rayane Bensetti roucoulait, ce qui n'a pas manqué d'énerver la Toile.

Mais hier soir, c'est de nouveau aux côtés de Valentin que la starlette a été aperçue sur les réseaux sociaux. Agacés, les internautes n'ont pas manqué de notifier la jeune femme sur Twitter en assurant qu'elle n'était qu'une "allumeuse de plus."

Son très séduisant ex en prend également pour son grade : "Moi qui le pensais moins con que les autres et bah maintenant je le mettrai dans le même panier", "Pareil... finalement il est comme les autres, un manipulateur", "On les voit bien en photo ensemble moi une meuf me fait ça à la place de Valentin, même pas je l'approche", "S'il se remet avec elle il est bien con ! Il est bien gentil en tout cas" ou encore "Valentin fait concurrence à Manon et Carla dans la catégorie cocu humilié sans dignité", a-t-on pu lire.

Alors, sont-ils de nouveau ensemble ? Le principal intéressé n'a pas manqué d'éclaircir la situation suite à la publication des différents clichés : "Oui on s'est revu, oui on a discuté, non on ne s'est pas remis ensemble. Voilà voilà", a-t-il tweeté ce mercredi 2 août. Au moins, c'est clair désormais.