Jessy (Les Marseillais) avoue avoir trompé Valentin Léonard avec... Kevin Guedj !

Durant le tournage des Marseillais South America, Kevin Guedj, le séducteur de la bande, était tombé sous le charme de Jessy, de son vrai nom Jessica Errero. Après quelques semaines d'amour, le couple s'était finalement séparé devant les caméras de W9. Toujours pendant le programme de télé-réalité, la candidate avait trouvé du réconfort dans les bras de Valentin Léonard, lui aussi au casting des Marseillais South America. Lors d'un récent entretien accordé à nos confrères de Public, Jessy s'est confiée sur ses histoires d'amour... et en a profité pour avouer son infidélité !

"Quand je suis rentrée, j'étais encore dans cette bulle de télé-réalité, a lancé la candidate. Je ne voulais traîner qu'avec des Marseillais, même pas mes amis. Je n'arrivais plus à me remettre dans la vie courante. Et j'étais à un mariage et... il y a eu un bisou avec Kevin."

Dans la foulée, Jessy a apporté quelques explications, arguant que son couple avec Valentin Léonard n'était plus si solide. "Je suis rentrée des Marseillais, ça faisait une semaine que moi et Valentin étions ensemble. On ne savait pas tous les deux si ça allait fonctionner, on voulait se donner du temps pour savoir, se revoir", a-t-elle alors confié.

Depuis, Jessy et Valentin Léonard filent le parfait amour. En effet, leur participation en couple à l'émission Moundir et les apprentis aventuriers semble les avoir rapprochés. Kevin Guedj a lui aussi participé au tournage du programme... en compagnie de Carla Moreau, candidate des Marseillais, de qui il se serait amouraché.