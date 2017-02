Jessy (Les Marseillais) en couple : L'identité de son petit ami dévoilé !

Jessica Errero est une femme amoureuse !

Lors du tournage des Marseillais South America (W9), l'ancienne petite amie de Rayane Bensetti a trouvé l'amour dans les bras du grand séducteur Kévin Guedj. Mais leur histoire n'a semble-t-il pas duré au-delà du tournage.

Depuis plusieurs semaines, Jessy dévoile des clichés en compagnie de Valentin Léonard sur les réseaux sociaux, laissant ainsi penser qu'il y avait plus qu'une grande amitié entre eux. Mais les deux candidats de télé-réalité n'ont pas souhaité réagir aux rumeurs... jusqu'à hier soir. En effet, le beau brun qui a vécu une courte histoire avec Aurélie Dotremont dans Moundir et les apprentis aventuriers a officialisé leur relation sur Instagram.

Il a légendé un cliché qui les montre en train de s'embrasser : "Et oui, tu m'as changé ! By @saint_ambroise best photographer in paris #boy #girl #men#couple #you&me #couple #." Et d'ajouter sur Twitter : "Et oui, je suis amoureux !"

Les tourtereaux se sont ensuite défendus d'être en couple pour faire parler d'eux. "100% authentique. Le buzz je m'en fous royalement, j'ai une vie à coté", "le buzz on en a rien faire ! vous allez vite comprendre qu'on ne vit pas pour le buzz ! Et on est heureux ! À bon entendeur !", ont respectivement posté Valentin et Jessy.