Jessy (Les Marseillais) "influencée" par la production ? David Lantin s'explique

Jessy, candidate des Marseillais South America (W9) puis des Marseillais VS Le reste du monde (W9), accuse la production de l'émission de l'avoir "influencée". Le but ? Qu'elle quitte son chéri Valentin afin de tomber dans les bras d'Anthony puis Kevin. Lors d'un Facebook live diffusée sur la page de nos confrères de Puremédias, David Lantin, animateur du programme, réagit à ces accusations.

Ainsi, il assure que les Marseillais sont "authentiques" et que "la production ne donne absolument aucune consigne, chacun est comme il est". Et d'ajouter sur le cas de Jessy : "De ce que j'ai vu, elle n'a été forcée sur rien, ça c'est sûr."

David Lantin précise également "beaucoup aimer Jessy", qu'il a "découverte sur le tournage". Toutefois, il assure ne pas avoir vu le mal-être de la jeune femme : "De ce que j'ai vécu avec eux sur place, dans les parties d'animation qui étaient les miennes, quand je voyais Jessy, elle allait très bien, elle était épanouie."

Et de nuancer : "Après je peux comprendre que c'est aussi une forte exposition, il faut l'assumer au quotidien. Et après peut-être que Jessy a du mal avec la notoriété, avec ce que l'émission lui a apporté."

Pour rappel, en octobre dernier, sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8), la candidate de télé-réalité s'était confiée en larmes. "On sait qu'il faut du clash, du buzz et des histoires d'amour sinon personne ne regarde", lançait-elle. Celle qui a sombré dans la dépression avait également reconnu avoir été "totalement naïve et influençable".