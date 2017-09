Jessy (Les Marseillais) victime d'attouchements à 8 ans : Tristes confidences...

Alors qu'ils semblaient plus heureux que jamais ensemble, Jessy et Valentin se sont finalement séparés sur le tournage des Marseillais VS Le reste du monde (W9). La cause de leur rupture ? La jolie brunette a trompé son chéri avec Anthony Matéo. Après la tempête, les amoureux se laissent une seconde chance. Au micro de Sam Zirah pour une interview En toute intimité, Jessy évoque sa relation avec Valentin et fait au passage de tristes confidences sur son enfance.

"Quand je vois que je peux être heureuse avec une personne, je recule", lance-t-elle, déjà très émue. Et de poursuivre : "Pendant mon enfance, il s'est passé un truc dans ma vie, mais je n'ai pas envie de rentrer dans les détails car je ne veux pas qu'on ait pitié de moi." La belle Jessy explique que depuis ce moment, elle a "du mal à [se] dire qu'[elle peut] être heureuse avec les hommes".

Questionnée par Sam Zirah sur la nature de ce traumatisme, celle qui a fricoté avec Kevin Guedj confirme avoir été victime d'attouchements lorsqu'elle était âgée de "8 ans, 9 ans". Un événement marquant sur lequel elle reste très discrète. Mais la belle a raconté cet épisode de sa vie à Valentin. "Il a beaucoup de compassion pour moi (...) Il sait pourquoi j'agis de cette manière-là", conclut-elle.