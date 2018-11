Jesta et Benoît blacklistés de Koh-Lanta : "On est dégoûtés, c'est un choc"

Deux ans après avoir participé à Koh-Lanta, l'île au trésor en 2016, Jesta et Benoît n'ont pas été retenus au casting de la version All Stars du jeu d'aventure de TF1 et ALP. En cause, leur participation à La Villa, la bataille des couples (TFX). Au micro de Sam Zirah dans En toute intimité, le couple revient sur le sujet et témoigne sa déception.

Bien que les amoureux aient su qu'en intégrant une émission de télé-réalité leur place pour un éventuel Koh-Lanta All Stars serait grandement compromise, ils restent amers. "Avec Jesta, nous avions passé tous les castings du Combat des héros et la production ne nous avait même pas appelés pour nous dire que nous n'étions pas pris", déplore alors Benoît, grand gagnant de l'édition 2016. Sans nouvelles, les amoureux ont été "dégoûtés" : "C'est un choc parce que nous nous y attentions pas du tout."

Alors que les raisons de cet écart restent floues, Jesta et Benoît ont cru en savoir plus. "De ce que l'on sait, ils ne voulaient pas reprendre des gagnants, donc ce serait de ma faute si on n'a pas été pris", indique celui qui a demandé sa belle en mariage. Le hic ? Clémence Castel avait déjà remporté Koh-Lanta et était bel et bien au casting de l'édition All Stars 2018 du jeu d'aventure. Jesta précise alors que la production n'aurait pas souhaité faire appel à un gagnant "récent" de Koh-Lanta. "Et nous avions imposé au casting que ce soit nous deux ou rien", ajoute alors Benoît en conclusion.

Pour rappel, Alexia Laroche-Joubert, patronne d'ALP, assume son choix de "blacklister" les anciens aventuriers ayant participé à une télé-réalité. "C'est ma volonté. Je considère qu'ils sont passés à autre chose", avait-elle ainsi indiqué à TV Mag.