Jesta et Benoît (Koh-Lanta) : Comment ils gagnent leur vie en dehors de la télé

Jesta et Benoît feront bientôt leur retour là où on ne les attendait pas. Le couple révélé dans Koh-Lanta, l'île au trésor (sur TF1, en 2016) a accepté de participer à La Villa, la bataille des couples. À cette occasion, les deux candidats ont accordé une interview à nos confrères de Télé Star et ont fait une révélation sur leur salaire.

Jesta et Benoît ont en effet dévoilé la façon dont ils gagnaient leur vie et cela fait rêver : "On fait du placement de produits depuis Koh-Lanta. On vit uniquement de ça. On a travaillé pendant toute la diffusion de Koh-Lanta avant d'avoir la chance de pouvoir gagner de l'argent avec les placements de produits. On arrive aussi à se faire sponsoriser des voyages."

Les tourtereaux ont ensuite révélé qu'ils rêvaient de se marier et de fonder une famille : "On économise depuis quelque temps pour pouvoir s'acheter une maison, donc si jamais on gagne 50 000 euros, cela serait dans un apport pour acheter une belle maison familiale pour pouvoir construire une famille. Nous vivons déjà ensemble dans un appartement, on a deux chiens et étant donné qu'on a pour projet de faire des enfants et de se marier, on aimerait une belle grande maison pour nous."

La Villa, la bataille des couples sera diffusée sur TFX à partir du 16 juillet 2018.