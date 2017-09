Jesta et Benoît (Koh-Lanta) emménagent ensemble : Les photos de leur nid d'amour

Peu après le tournage de Koh-Lanta, l'île au trésor (TF1), Jesta et Benoît se sont rapprochés jusqu'à se mettre en couple. Et, depuis, les amoureux ne se quittent plus. Après plus d'un an d'amour, les aventuriers ont enfin trouvé leur nid, comme l'annonce la finaliste de Koh-Lanta sur les réseaux sociaux.

"Enfin !!!! Nous avons notre appartement rien qu'à nous mon Kinette, une nouvelle vie et que du bonheur #homesweethome #happiness #love", écrit-elle en légende d'une photo adorable des amoureux se faisant un câlin. Sur Snapchat, Jesta en dit plus sur ce nouvel appartement : "Aujourd'hui, c'est un grand jour que j'attends depuis longtemps. C'est enfin le déménagement." Et de rappeler qu'elle et Benoît vivent chez sa mère, à Toulouse, depuis sept mois.