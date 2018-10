Jesta et Benoît (Koh-Lanta) fiancés : "Je commençais à désespérer"

Samedi 20 octobre 2018, Jesta et Benoît ont fait une grande annonce à leurs fans, sur Instagram. Les tourtereaux, qui se sont rencontrés en 2016 lors du tournage de Koh-Lanta, l'île au trésor (TF1), se sont fiancés lors de leur voyage à New York et ont rapidement partagé une photo de la fameuse bague. S'ils n'en ont pas dit plus sur le sujet ce jour-là, la future mariée a depuis donné quelques détails sur la demande et leur union à venir.

C'est en story Instagram, à l'occasion d'une session de questions/réponses, que Jesta a dévoilé que leur mariage aurait lieu début ou mi-juin 2019, à Toulouse. Un mariage organisé rapidement car Benoît a de nombreux amis footballeurs qui termineront leur saison fin mai. Seront invités leurs amis proches, parmi lesquels Jazz et Laurent (rencontrés lors du tournage de La Villa, la bataille des couples) ou Bastien et Julia (de Koh-Lanta et des Marseillais).

Si Jazz et Laurent ont accepté d'être suivis par des caméras de TFX lors de leur mariage, célébré le 6 octobre dernier à Cannes, Jesta et Benoît ne savent pas encore s'ils partageront le leur sur les réseaux sociaux et encore moins à la télévision. Côté organisation, le couple fera appel à un wedding planner. "Pas de robe sirène ni bouffante. Plutôt quelque chose de chic, simple, fluide qui me ressemble", a ensuite précisé la jeune femme concernant sa robe de mariée.

Jesta a été moins bavarde quand on lui a posé des questions sur la demande de Benoît. Elle n'a en effet pas souhaité dévoiler comment Benoît l'avait demandée en mariage. "Il a pleuré, j'ai pleuré, on a pleuré et on a sauté partout. C'était tellement d'émotions. Encore parfois, j'y repense et ça me met des frissons. Benoît a fait ça à la perfection dans l'intimité", a-t-elle simplement écrit, en précisant tout de même qu'il s'était mis à genoux.

Nous avons également appris que Benoît avait commandé la bague début juillet et qu'il avait pris les billets pour New York à la même période. Il avait donc tout prévu pour surprendre sa belle qui n'y a vu que du feu : " Je ne m'y attendais pas une seule seconde. Je commençais à désespérer."