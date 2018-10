Jesta et Benoît (Koh-Lanta) fiancés : Le couple va bientôt se marier !

Jesta et Benoît sont plus amoureux que jamais ! Samedi 20 octobre 2018, les deux tourtereaux ont annoncé leurs fiançailles sur Instagram. Dès leur rencontre en 2016 sur le tournage de Koh Lanta : L'île au trésor, les deux anciens candidats se sont montrés complices. Leur amitié s'est ensuite transformée en grand amour !

C'est à l'occasion d'un séjour de rêve à New York que Benoît a fait sa demande en mariage. Totalement comblée, Jesta a dit "oui" au coeur de la Grosse Pomme. "I said YES in New York City !!! Je vais épouser l'homme le plus incroyable au monde, je vous souhaite à tous de trouver votre âme soeur parce qu'il y a rien de plus fort au monde que l'amour. Je t'aime @benoit.assadi", a-t-elle écrit en légende d'une photo où la belle brune montre avec fierté sa magnifique bague de fiançailles.

De son côté, Benoît a partagé une belle photo de sa future femme où il lui prenait la main, ornée de cette fameuse bague. "Elle a dit OUI", a-t-il simplement écrit. Leurs nombreux followers n'ont pas manqué de les féliciter et de leur envoyer d'adorables messages.

Si on ne connaît pas encore tous les détails de leur futur mariage, Jesta et Benoit ont l'intention de s'unir dans la plus grande discrétion. "Si on se marie, ça sera quelque chose d'intime et certainement pas à la télévision", avaient-ils déclaré à nos confrères de Télé Star en août dernier.