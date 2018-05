Jesta et Benoit (Koh-Lanta) : Le retour inattendu du couple à la télé !

Jesta et Benoît ont été les candidats emblématiques de Koh-Lanta, l'île au trésor (TF1) en 2016. Lors de cette 16e édition, ils se sont rapprochés au point de se mettre en couple après leur aventure très agitée. Depuis, les deux tourtereaux ont emménagé ensemble avant de s'envoler pour Bali pour des vacances inoubliables. S'ils ont laissé de côté la télévision, Jesta et Benoît sont de retour dans une toute nouvelle émission...

C'est donc officiel, Jesta et Benoît participeront à la nouvelle télé-réalité de TFX, La Villa la bataille des couples. Présenté par Christophe Beaugrand avec la love coach Lucie Mariotti, le spin-off de La Villa des coeurs brisés accueillera les deux amoureux ainsi que 7 couples cultes du petit écran. Au casting, Beverly et Vivian, Manue et Antonin, Jazz et Laurent, Steven et Cassandra (la Villa des coeurs brisés). Hillary et Sébastien (Moundir et les apprentis aventuriers), Tom et Hagda (10 Couples Parfaits) et Vincent Shogun et Virginie seront également de la partie.

Dans La Villa - la bataille des couples, le principe est simple ! Les 8 couples devront s'affronter au cours de plusieurs épreuves. Ils ont tous un rêve et pour le réaliser, une cagnotte de 50 000 euros leur a été donnée. Cette dernière est répartie en 10 bracelets de 5 000 euros chacun. Le premier duo qui n'a plus de bracelet quitte l'aventure. A la fin de la télé-réalité, il ne restera donc plus qu'un seul couple qui en ressortira vainqueur.

Retrouvez prochainement tout le casting de La Villa la bataille des couples sur TFX !