Jesta et Benoît (Koh-Lanta) : Les amoureux ont trouvé leur nid d'amour !

Un an après leur participation à Koh-Lanta, l'île au trésor (TF1), Jesta et Benoît font leur grand retour à la télévision. En effet, mardi 22 août, le couple était à la recherche d'un nouveau nid d'amour toulousain dans Chasseurs d'appart sur M6. Et parmi les trois biens visités, les deux aventuriers ont eu un véritable coup de coeur...

Eliza leur a présenté un trois-pièces de 51 m². En plus des deux chambres, de la baignoire et du balcon, Jesta et Benoît ont découvert la grosse surprise de cet appartement : une piscine dans la copropriété !

Le hic ? Le bien est affiché au prix de 134 400 euros, et le budget des amoureux est légèrement inférieur puisqu'il s'élève à 130 000 euros. Mais pas de quoi décourager le grand gagnant de Koh-Lanta, l'île au trésor et sa chérie finaliste.

Jesta et Benoît ont en effet fait une offre au propriétaire. Mais ce dernier jugeant la somme de 130 000 euros trop faible, a proposé de le vendre pour 132 000 euros. Affaire conclue ! Le couple s'offre donc un véritable petit nid d'amour à Toulouse.

Pour l'heure, les aventuriers n'ont pas l'air d'avoir déménagé de déménagement. Jesta et Benoît s'installeront-ils prochainement dans leur nouvel appartement ?