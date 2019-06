Jesta et Benoît (Koh-Lanta) mariés : feu d'artifice, gâteau en totem... les photos

Carnet blanc ! Après trois ans d'amour, Jesta et Benoît, qui se sont rencontrés lors du tournage de Koh-Lanta, l'île au trésor (TF1) en 2016, ont sauté le pas du mariage. Les amoureux se sont dit "oui" samedi 1er juin 2019 près de Toulouse. Une belle cérémonie partagée en photos et vidéos sur les réseaux sociaux.

Dans l'après-midi, Jesta et Benoît se sont mariés à la mairie, en présence de leurs proches. L'aventurier était vêtu d'un costume gris et d'une chemise ainsi que d'un gilet blanc, assortis à ses baskets blanches également. De son côté, la belle Jesta, enceinte de 8 mois, est apparue divine en robe de mariée à manches longues en dentelle et coupe droite mettant en valeur son joli baby bump.

Ils se sont unis devant leurs familles, amis et camarades de télévision. En effet, Candice, Amandine, Kunle, Lau, Laurent Maistret, Myriam, Cédric, Wafa, Bastien, Corentin ou encore Freddy, tous ex-candidats de Koh-Lanta, étaient de la partie. Charlène et Benoît, révélés dans Secret Story 11, étaient également présents pour ce jour important. À la sortie de la mairie, Jesta a honoré la tradition en jetant son bouquet de fleurs. Et c'est Candice qui l'a attrapé ! Rappelons que la jolie blonde est en couple avec Jérémy, également révélé dans Koh-Lanta, l'île au trésor... Les amoureux seront-ils les prochains à s'unir ? Affaire à suivre...

Après ce superbe moment, direction Seilh, à 15 kilomètres de Toulouse. C'est au domaine de Rochemontès que la fête s'est poursuivie. Un lieu offrant un vaste jardin ainsi qu'une salle de réception à la décoration champêtre. Des images des deux mariés ont été diffusées sur grand écran et Denis Brogniart a même tenu à leur adresser un message de félicitations ! Enfin vint l'heure du gâteau... en forme de totem de Koh-Lanta ! Un dessert dégusté par les mariés et leurs proches en extérieur pour assister au feu d'artifice. Un joli spectacle...

Encore toutes nos félicitations aux heureux mariés !