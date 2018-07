Jesta et Benoît (Koh-Lanta) prêts à fonder une famille ? Ils se confient !

Annoncés au casting de l'émission lancée par TFX, La Villa : La bataille des couples, Jesta et Benoît opèrent leur grand retour à la télé. Dans ce tout nouveau programme, présenté par Christophe Beaugrand, huit couples devront s'affronter au cours de plusieurs épreuves. A la clé : 50 000 euros de gains.

Interrogés à cette occasion par Télé Star, les tourtereaux se sont confiés sur cette nouvelle aventure mais aussi sur leur projet d'accueillir un petit bout de chou dans leur vie : "On économise depuis quelque temps pour pouvoir s'acheter une maison donc si jamais on gagne 50 000 euros cela serait dans un apport pour acheter une belle maison familiale pour pouvoir construire une famille. Nous vivons déjà ensemble dans un appartement, on a deux chiens et étant donné qu'on a pour projet de faire des enfants et se marier, on aimerait une belle grande maison pour nous."

En couple depuis la fin de leur aventure commune dans l'émission Koh-Lanta, l'île au trésor, Jesta et Benoît ne se sont plus quittés. S'ils avaient laissé de côté la télévision pour se consacrer à leur vie à deux, leur participation à

La villa, la bataille des couples était pour le moins inattendue pour nombre des téléspectateurs : "C'est vrai qu'on reçoit beaucoup de remarques négatives parce que ça surprend les gens. A l'époque, nous avions d'ailleurs dit qu'on ne voulait pas faire de télé-réalité et qu'on avait déjà refusé des programmes donc oui je comprends la surprise des gens mais après il faut qu'ils relativisent. Dans ce programme, nous sommes restés nous-mêmes", déclare Jesta au cours de l'entretien avec Télé Star.

La Villa : La Bataille des couples commence dès le 16 juillet prochain sur TFX.