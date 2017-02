Jesta et Benoît (Koh-Lanta) : Toujours in love, ils fêtent leurs 6 mois d'amour

"On n'a pas dormi, même dix minutes, en trois nuits. Un truc de fou ! On papotait, on papotait... Même dans l'avion [celui qui les ramenait en France, NDLR], il fallait qu'on soit ensemble. Quand l'un de nous deux commandait un café, l'autre faisait pareil. Je n'ai jamais vécu un truc pareil de ma vie", a déclaré Benoît, grand gagnant de Koh-Lanta, L'île au trésor à Télé Star au sujet de sa romance avec une autre participante, Jesta.

Eh bien, plusieurs mois après le retour en France, le couple est toujours aussi amoureux. Il y a quelques jours, ils ont d'ailleurs partagé leur bonheur avec leurs followers. Afin de célébrer leurs six mois de relation, tous les deux ont posté un selfie. Benoît a complété le sien d'une belle déclaration d'amour : "Ça a commencé par une rivalité, une rencontre dans un endroit et un contexte de fou. Et maintenant, déjà 6 mois que nous partageons nos vies ! Merci Koh-Lanta."