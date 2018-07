Jesta et Benoît (La Villa) prêts à se marier : La future cérémonie se dessine

Depuis lundi 16 juillet 2018, les téléspectateurs peuvent découvrir une nouvelle émission de télé-réalité sur TFX appelée La Villa, la bataille des couples. Présenté par Christophe Beaugrand, ce programme sera diffusé tous les jours dès 18h30. À l'affiche, on retrouve le couple emblématique de Koh-Lanta, Jesta et Benoît, qui opèrent un retour médiatique très scruté.

Interrogés par Télé Loisirs, les amoureux se sont confiés en toute intimité sur leurs motivations à participer à un tel programme mais aussi sur leur relation. Et à la question de savoir s'ils seraient prêts à s'unir devant les caméras, comme l'ont déjà fait de nombreux couples de télé-réalité avant eux, ils répondent : "Si on se marie, ça sera quelque chose d'intime et certainement pas à la télévision. On nous pose souvent la question de la date de notre mariage. Pour le moment, on y pense..." Une annonce qui arrive après qu'ils ont déjà révélé qu'ils étaient prêts à fonder une famille.

Dans La Villa, la bataille des couples, Jesta et Benoît vont tenter de remporter 50 000 euros face à d'autres binômes, Antonin et Manue, Vivian et Beverly ou encore Hillary et Sebastien.