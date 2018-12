Jesta (Koh-Lanta) agacée par une rumeur de séparation avec Benoît : "Stop !"

C'est en juin prochain que Jesta et Benoît devraient s'unir devant leurs proches. La Toulousaine a donc déjà essayé quelques robes de mariées. "Pas de robe sirène ni bouffante. Plutôt quelque chose de chic, simple, fluide qui me ressemble", avait-elle confié en octobre dernier. Et quand on lui a demandé comment Benoît a fait sa demande, elle a répondu : "Il a pleuré, j'ai pleuré, on a pleuré et on a sauté partout. C'était tellement d'émotions. Encore parfois, j'y repense et ça me met des frissons. Benoît a fait ça à la perfection dans l'intimité."