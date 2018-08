Jesta (Koh-Lanta) amoureuse : Son geste tendre pour ses deux ans avec Benoît

Jesta et Benoît se sont rencontrés sur le tournage de Koh-Lanta, l'île au trésor (TF1) en 2016. Peu de temps après le tournage de l'émission, les deux candidats craquaient l'un pour l'autre et se mettaient en couple. Ce mercredi 1er août, les tourtereaux célèbrent leurs deux ans de relation et Jesta est la première à adresser une tendre déclaration d'amour au grand gagnant du programme via sa story sur Instagram.

À travers une dizaine de photos, la jolie blonde retrace leur parcours amoureux et les étapes qu'ils ont traversées ensemble. De leur premier baiser à leur dernière participation à une télé-réalité (La Villa, la bataille des couples), tout y passe. Même leurs différentes folies capillaires comme l'indique de manière amusée Jesta. "On en a vécu des choses ensemble", écrit-elle nostalgique en légende de l'une des photos.

Lors de cette rétrospective, on apprend également quelques anecdotes au passage comme le fait qu'au bout de trois semaines de relation seulement, Benoît quittait sa ville de Lorient pour rejoindre Jesta à Toulouse ou encore qu'ils ont travaillé ensemble en boutique pour s'offrir un voyage.

"On a vécu des choses incroyables pendant deux ans et ce n'est que le début mon amour", conclut amoureusement Jesta. En effet, très complices, les amoureux ont déjà des projets plein la tête et notamment se marier et même fonder une famille...