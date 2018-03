Jesta (Koh-Lanta) au naturel sur Instagram : "Ce n'est pas la même"

Nul doute qu'avec ou sans maquillage, ses fans sont sous le charme. Sa moitié Benoît en tout cas l'aime comme elle est. Les tourtereaux se sont rencontrés sur le tournage de Koh-Lanta, l'île au trésor. À l'époque, le beau brun était déjà en couple.

Un léger rapprochement a toutefois eu lieu une fois le tournage terminé, comme Benoît l'expliquait au cours d'un entretien accordé à Télé Star, en décembre 2016 : "Une fois l'épreuve des poteaux terminée, on a partagé un confort, on a senti qu'on s'entendait vraiment bien. Quand on est allé dans la maison des candidats avant de rentrer en France, on n'a pas dormi, même dix minutes, en trois nuits. Un truc de fou ! On papotait, on papotait... Même dans l'avion, il fallait qu'on soit ensemble. Quand l'un de nous deux commandait un café, l'autre faisait pareil. Je n'ai jamais vécu un truc pareil de ma vie."

Benoît est ensuite allé à Toulouse pour passer un week-end et en a profité pour revoir Jesta. "On a tout de suite vu qu'on se manquait, que ce n'était pas que le partage du jeu qui était en cause. Quinze jours après, on s'est revus à Paris, puis elle est venue à Lorient chez moi. On s'est dit qu'on n'allait pas jouer cent ans comme ça. Je tiens à préciser que c'est moi qui suis allé vers Jesta", déclarait-il.