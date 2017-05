Jesta (Koh-Lanta) avec Benoît pour l'argent ? Cash, il laisse parler sa colère

Après le tournage de Koh-Lanta, l'île de trésor, Jesta et Benoît se sont mis en couple. Si les amoureux étaient tous les deux finalistes du jeu d'aventure de TF1, c'est finalement Benoît qui est ressorti gagnant du jeu. La jeune femme avait aussitôt été vivement critiquée.

En effet, certains internautes avaient estimé que Jesta s'était rapprochée de Benoît pour pouvoir profiter des 100 000 euros que lui avait rapportés Koh-Lanta, l'île au trésor. Via une vidéo postée sur YouTube, Benoît a répondu à ces attaques.

"Quand on voit que, sept mois après, il y a encore des articles et des commentaires de gens qui disent que Jesta est avec moi parce qu'elle profite de mes 100 000 euros...", s'est-il d'abord agacé. Puis, le gagnant de Koh-Lanta, l'île au trésor a défendu sa chérie.

"On s'est mis ensemble en août, en septembre on a décidé d'emménager ensemble à Toulouse et les 100 000 euros, je ne les avais pas, a confié Benoît. Elle ne m'a pas demandé de loyer, donc ça montre bien à quel point c'est quelqu'un de généreux et de bien parce que pas grand monde ne l'aurait fait, surtout pour un début de couple."

En attendant la finale de l'émission, ils ont été vendeurs et ont touché le SMIC pendant six mois. En décembre dernier, Benoît a été sacré grand gagnant et le couple a été contacté par l'agence d'influenceurs Shauna Events. "D'ailleurs, Jesta gagne le double de moi, donc elle n'a en aucun cas besoin de moi, a précisé l'aventurier. C'est une fille très indépendante." De quoi clouer le bec à leurs détracteurs.