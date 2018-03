Jesta (Koh-Lanta) : Comment elle a perdu ses 13 kilos !

22 kilos en six mois. C'est ce qu'a pris Jesta à la suite de sa participation à Koh-Lanta, l'île au trésor, en 2016. Mais, après avoir découvert une photo d'elle en juillet dernier, la compagne de Benoît a pris la décision de se reprendre en main afin de retrouver son poids de forme qui était de 64 kilos. Un défi presque relevé, puisqu'elle en fait aujourd'hui 65.

Jesta a d'ailleurs dévoilé à ses abonnés comment elle a réussi à perdre du poids à travers une vidéo Youtube. Après avoir posté un avant/après saisissant, la Toulousaine a rappelé qu'elle pesait 78 kilos quand elle a décidé de perdre. Et de poursuivre : "Au début, je me suis uniquement intéressée à mon alimentation. Je mangeais très gras avant et en très grande quantités (...). Je voulais d'abord me débarrasser de mon surplus de gras. Une fois ce surplus de gras parti, je voulais commencer à faire du sport et me tonifier. Du coup de 78 kilos à 70 kilos, j'ai seulement fait attention à mon alimentation. C'est 70% du travail, c'est très important si vous voulez avoir une bonne hygiène de vie."

Jesta a ensuite raconté en détails ses repas. Fromage blanc 0%, jus pressés, pâtes complètes.... elle n'a rien omis. "Je vais vous avouer que j'ai relativement vite perdu ces 8 kilos. Parce que j'avais pris du poids en très peu de temps, donc je pense que mon corps savait que ce n'était pas mon poids de forme (...). Donc en changeant mon alimentation, je pense qu'il a vite compris", a admis Jesta.

Et de préciser que ses 5 derniers kilos ont été les "plus durs à perdre" : "Ça a traîné et cette à cette période-là que je me suis dit qu'il fallait que je me mette au sport (...). Il faut savoir que ne je suis pas du tout sportive et je n'ai jamais aimé ça (...). Mais il fallait que je m'y mette pour me tonifier et me raffermir pour avoir une silhouette harmonieuse et jolie"

Mais Jesta a atteint son objectif et ne veut pas descendre en dessous de 65 kilos.