Jesta (Koh-Lanta) complexée : Sa grande décision pour aller mieux

Jesta ne peut plus se voir. C'est ce qu'elle dévoile lors d'un long message sur son réseau social SnapChat ce mardi 7 août 2018. L'ancienne candidate de Koh-Lanta et actuelle participante à La Villa, la bataille des couples sur TFX, a en effet révélé à ses abonnés un mal-être qu'elle traîne depuis son adolescence : ses dents tordues.

Avec sa personnalité solaire et sa bonne humeur, difficile à croire que ce complexe lui gâche la vie et pourtant, Jesta affirme avoir de plus en plus de mal à se voir à l'écran : "J'ai pris une décision que j'ai eu du mal à prendre pendant plusieurs années. Plus je me vois à la télé, plus je me rends compte que mes dents, c'est un champ de bataille digne d'une guerre mondiale. Du coup, je pense que je vais passer le cap de l'orthodontie."

La compagne de Benoît, avec qui elle vient de fêter deux ans d'amour, commence donc à envisager une intervention médicale pour arranger sa dentition : "Je ne pense pas me faire mettre un appareil dentaire mais j'ai envie de me faire mettre des gouttières pour aligner mes dents. Ça ne va plus du tout. Plutôt que d'avoir des facettes, je suis pas du tout pour, je trouve ça trop important de garder ses dents. Même s'il faut que je mette pendant un an des gouttières, je pense que c'est mieux. J'ai des dents seines, blanches, des belles dents en soi elles sont juste pas alignées parce que je n'ai jamais mis d'appareils dentaires quand j'étais jeune et j'ai longtemps sucé mon pouce. Même si je vais avoir 27 ans, il n'est jamais trop tard."

Jesta poursuit en précisant qu'elle n'a pas encore fait les démarches pour enclencher ce grand changement : "Rien n'est encore fait, je vais me renseigner, faut voir par rapport au prix, parce qu'apparemment ça coûte une vraie fortune, dans les 5000 euros. Faut savoir que c'est pas remboursé par la sécurité sociale, ni la mutuelle donc voilà il faut que je me renseigne mais je pense que j'ai quand même envie de passer le cap."

La jeune femme de 26 ans indique également n'avoir que ce seul complexe. Un sujet sur lequel elle s'étendait déjà il y a quelques semaines lors d'une session questions/réponses sur Instagram. "Je ne suis pas du genre à me focaliser sur les défauts qui font le charme des personnes mais je dirais mes dents tordues", avait-elle déclaré.