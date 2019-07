Jesta (Koh-Lanta) enceinte : Accouchement imminent, elle fait une révélation

Pour rappel, Benoît et Jesta se sont rencontrés lors du tournage de Koh-Lanta, l'île au trésor. À l'époque, le beau brun de 25 ans était en couple. Mais les deux anciens aventuriers de TF1 avaient eu un coup de coeur, il a donc pris la décision de rompre. Depuis, ils ne se quittent plus ! Les tourtereaux ont rapidement emménagé ensemble, à Toulouse. Fin octobre 2018, ils ont annoncé leur fiançailles et, début janvier, la grossesse de la future maman.

Comme à son habitude, Jesta a partagé son quotidien avec ses abonnés sur ses réseaux sociaux. Et elle n'a rien caché de sa grossesse. Premiers mois difficiles, prise de poids, elle s'est livrée sans tabou ces neuf derniers mois. Elle a par exemple confié avoir été mal dans sa peau après l'apparition de vergetures. Ses quelque 30 kilos supplémentaires ne l'ont pas aidée. Mais la jeune femme a pensé au bonheur d'être mère et a bien vite oublié ses tracas !