Jesta (Koh-Lanta) enceinte : Ce détail qui lui a mis un "coup au moral"

Jesta est enceinte de son premier enfant et devrait accueillir son fils Juliann d'ici à deux semaines. En attendant, la finaliste de Koh-Lanta, l'île au trésor (2016, sur TF1) partage les joies et les peines de sa grossesse sur les réseaux sociaux. Et mardi 2 juillet 2019, elle a admis auprès de ses abonnés qu'elle avait eu un petit coup au moral.

"Je voulais vous parler de mes vergetures. Depuis le début de ma grossesse, je n'en avais aucune. Elles ont commencé à apparaître il y a une semaine. Et de jour en jour, j'en ai de nouvelles qui arrivent", a confié l'épouse de Benoît dans un premier temps. Elle l'explique par le fait qu'elle a un "gros ventre" et qu'elle a pris beaucoup de poids en bientôt neuf mois : "Je dois être à 30 ou 29 kilos."

Jesta a souhaité parler de ce détail afin de décomplexer les femmes qui avaient également des vergetures, mais aussi pour se sentir un peu mieux. "Depuis le début, je me disais que je n'en aurais peut-être pas. (...) C'est vrai que quand j'ai commencé à en avoir, ça m'a mis un coup au moral, ça m'a touchée. J'étais un petit peu deg. C'est vrai qu'avec le poids en plus, le fait de ne pas pouvoir s'habiller, d'avoir des vergetures... Ça joue un peu sur le moral, on ne va pas se mentir. Je me trouve dégueulasse. J'avoue que je ne fais pas grand-chose pour améliorer ça. Je n'ai même plus envie de me coiffer. Quand tu commences à gonfler de partout, j'ai de la cellulite partout, tu n'as pas forcément envie de te mettre en valeur. Forcément, tu perds un peu confiance en toi", a raconté la Toulousaine de 27 ans.

Aujourd'hui, la future maman va tout de même mieux. Dans la journée, elle a étendu des vêtements de son fils afin de les faire sécher. Et une boule de bonheur l'a envahie. Elle s'est donc dit qu'à côté de ce qui l'attendait, les vergetures ou son poids n'avaient pas grande importance. D'autant plus que Benoît lui dit tous les jours qu'elle est belle, de quoi lui donner le sourire.