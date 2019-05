Jesta (Koh-Lanta) enceinte : Nouvelles de son fils et confidences sur son poids

Jesta donne régulièrement des nouvelles de sa grossesse sur ses réseaux sociaux. Ce vendredi 10 mai 2019, la finaliste de Koh-Lanta, l'île au trésor (TF1), qui est enceinte de son premier enfant, a révélé avoir passé sa dernière échographie aujourd'hui.

"On rentre de l'échographie. Tout s'est très bien passé. Il a la tête en bas, donc déjà ça c'est cool. (...) Il était bien, il était réveillé", a confié la future femme de Benoît dans un premier temps. Puis, après avoir expliqué qu'elle attendait bel et bien un petit garçon qui aurait beaucoup de cheveux, Jesta a déclaré : "C'est un bon petit bébé, plutôt grand et bien fait. Là, il est à 2,200 kilos. Ce n'est pas une petite crevette. C'est peut-être pour ça que j'ai un gros ventre. (...) Pour le moment, il est estimé à 3,9 kilos à la naissance. Donc c'est un beau bébé. Tout peut évoluer."

Concernant son poids, la jeune femme de 26 ans a admis auprès de ses fans qu'elle avait "pris beaucoup de poids". "Après, j'ai décidé d'essayer de ne pas manger de viande et de féculents le soir. (...) Le midi et le matin, je mange normalement. Et le soir j'essaie de faire légumes et salade. Je ne me pèse plus", a-t-elle ajouté.

Aux dernières nouvelles, Jesta avait pris 20 kilos. Fin avril, elle racontait : "On ne le voit pas parce que je ne vous le montre pas, je prends 40 photos avant d'en avoir une correcte et je m'habille pour le cacher. Mais les 20 kilos sont bien présents, même si je m'en fiche royalement pour le moment. Seule la santé de mon fils est importante, le reste est futile et on verra plus tard."

Elle a également révélé le prénom de son bébé : Juliann. Un choix qui a fait l'unanimité auprès de ses abonnés.