Jesta (Koh-Lanta) et Benoît, un bébé pour bientôt ? La candidate attend

Depuis un an, Jesta et Benoît filent le parfait amour. Les tourtereaux se sont rencontrés en 2016, lors du tournage de Koh-Lanta, l'île au trésor et se sont mis en couple peu de temps après la fin de l'aventure. Très vite, ils ont emménagé ensemble, un projet qui n'a fait que renforcer leur amour.

Aujourd'hui, Jesta et Benoît sont à la recherche d'un nid d'amour près de Toulouse comme ils l'avaient confié à Purepeople. Ils songent également à fonder une famille et à se marier. Lorsqu'ils organisent une séance de questions-réponses sur Instagram, les anciens aventuriers de TF1 n'échappent donc pas à des questions sur le sujet.

Quand on lui a demandé pour quand était prévu le mariage, Jesta a répondu "Faut lui demander à lui", en commentaire d"une photo de Benoît. Elle a aussi assuré que le jour où cela arriverait, ses fans seraient tenus au courant. Un autre internaute lui a demandé si elle était enceinte. Pour prouver sa bonne foi, la jeune femme de 25 ans a dévoilé son ventre plat. Elle a ensuite promis d'avertir ses fans quand elle serait enceinte et a croisé les doigts pour que cet heureux événement arrive prochainement.