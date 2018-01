Jesta (Koh-Lanta) folle amoureuse de Benoît : Tendre déclaration à son chéri !

En commentaires, les internautes sont nombreux à se dire attendri pas la relation entre Jesta et Benoît. "Que vous êtes beaux ensemble, c'est plaisant à voir", "On voit d'ici les coeurs dans vos yeux... Bon anniversaire à Benoît au passage !", "Le plus beau couple de la télé", "Vous êtes juste parfaits", "Toujours aussi magnifiques les amoureux", peut-on lire.

Pour rappel, Jesta et Benoît se sont rapprochés après le tournage de Koh-Lanta, l'île au trésor. Et, en septembre dernier, le couple annonçait une grande nouvelle. Après plus d'un an d'amour, les deux aventuriers se sont installés ensemble, à Toulouse dans un nouvel appartement.