Jesta (Koh-Lanta) maman : son fils Juliann déjà victime de fake news !

Après l'annonce de la naissance de Juliann, Jesta et Benoît ont reçu de nombreux messages de félicitations, parmi lesquels ceux de Denis Brogniart et de Christophe Beaugrand. "Félicitations à @JestaHillmann et @Benoit_koh heureux parents d'un petit Juliann. Un futur aventurier forcément, ce bébé Koh-Lanta. Je vous embrasse fort tous les trois", a tweeté l'animateur de Koh-Lanta.

Et celui que les amoureux ont côtoyé lors du tournage de La Villa, la bataille des couples a écrit : "Un immense bravo à Jesta et Benoît !!! Et bienvenue à Juliann ! Vous formez une magnifique famille, j'ai les larmes aux yeux, je suis tellement heureux pour vous !"