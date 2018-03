Jesta (Koh-Lanta) : Nouveau changement capillaire pour l'aventurière !

Depuis sa participation à Koh-Lanta, l'île au trésor (TF1), Jesta a bien changé. Tout d'abord, la chérie de Benoît a perdu du poids, 13 kilos précisément. Mais ce n'est pas tout : l'aventurière est récemment passée chez le coiffeur afin de changer de look capillaire.

En story sur Instagram, Jesta a partagé les étapes de sa transformation. La jeune femme a opté pour un carré long. Côté couleur, elle a gardé son châtain naturel au niveau des racines et sur les longueurs. Ses pointes sont par contre plus claires et tendent vers le blond. Une jolie coupe qui lui va à ravir !

En février dernier, la finaliste de Koh-Lanta, l'île au trésor avait déjà surpris ses followers en changeant de tête. Alors qu'elle avait les cheveux plus longs et bruns, Jesta avait fait l'unanimité en optant pour un ombré hair, un "changement radical" pour elle. Il faut croire qu'entre-temps, sa crinière dorée avait déjà bien repoussé !

Outre ce changement capillaire, l'aventurière affiche une silhouette incroyablement affinée. Pour rappel, après sa participation au jeu de TF1, Jesta avait pris 22 kilos... en six mois ! "Je faisais 78 kilos. Je me suis dit que ce n'était pas possible, je me suis pesée plusieurs fois, j'ai cru que la balance avait un problème. Mais non, c'était la réalité. Là, clairement, j'ai chialé et je me suis effondrée, c'était un cauchemar. Je ne pensais pas que mon corps pouvait dépasser les 70 kilos", avait-elle raconté via une vidéo YouTube en novembre dernier.

Depuis, l'amoureuse de Benoît, grand gagnant de Koh-Lanta, l'île au trésor, s'est reprise en main et, grâce à une alimentation saine et des séances de sport régulières, a retrouvé une silhouette tonique et ferme.