Jesta (Koh-Lanta) "perd patience" : Son identité usurpée, elle recadre ses fans

Il y a quelques jours, Jesta s'envolait pour Bali, en compagnie de son petit ami Benoît. Si ses vacances étaient jusque-là idylliques, la candidate de Koh-Lanta, l'île au trésor (en 2016) a vu sa tranquillité perturbée à cause d'un internaute.

La personne en question a usurpé son identité, nombreux sont donc ses fans à l'avoir questionnée et même, pour certains, à lui demander de prouver son identité, une situation qui l'a fortement agacée. Aussi, Jesta s'est saisie de son compte Instagram afin de crier sa colère. "Je commence à perdre patience avec ces p***** de comptes fake de m****", a-t-elle écrit dans une première publication.

Et de se justifier : "Il va vraiment falloir m'expliquer ce qu'il se passe dans le cerveau de ces personnes, sérieusement. Faire des comptes fans, je veux bien, mais pourquoi usurper une identité et surtout pourquoi certaines personnes me demandent si je suis la vraie Jesta ? Sans déconner, si vous voyez un compte à 180K d'abonnés et un autre avec 200, pas besoin de vous faire un dessin non ? Désolée, mais je suis fatiguée de recevoir chaque jour ce genre de message et me justifier d'être la vraie Jesta."

Espérons pour ses abonnés qu'ils ont bien saisi le message, sous peine de subir une fois de plus les foudres de l'ancienne aventurière de TF1.