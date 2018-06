Jesta (Koh-Lanta), sa grosse mésaventure avec Benoît : "Je pleure depuis 2 h..."

Après avoir participé à Koh-Lanta, l'île au trésor (TF1) en 2016, Jesta et Benoît feront prochainement leur grand retour à l'antenne. En effet, le couple d'aventuriers enregistre en ce moment même une nouvelle émission, La Villa : La Bataille des couples (TFX). En plein tournage en République dominicaine, les amoureux ont dû faire face à une mésaventure...

En story sur Instagram et Snapchat, Jesta et Benoît ont révélé avoir été victime d'un accident de scooter. "On est en jour off et, malheur, on a pris le scooter avec Benoît et on est tombé, explique la jeune femme. Je me suis défoncée, j'ai très très mal." Un accident dont elle a du mal à se remettre comme elle l'explique dans la foulée : "Là je me suis calmée, ça va mieux. Mais j'étais dans un état absolument pas possible, ça fait deux heures que je pleure, que je ne suis pas bien..."

Il faut dire que les amoureux ne s'en sortent pas indemnes. En effet, ils ont partagé sur les réseaux sociaux des photos de leurs blessures. Jesta affiche une blessure au coude et a la jambe gauche complètement écorchée de la cheville au genou. De son côté, Benoît a dévoilé une plaie ouverte au niveau du coude. Plus encore, Laurent, le compagnon de Jazz également au casting de l'émission de télé-réalité, a partagé une vidéo de Jesta en train de se faire soigner.

Finalement, plus de peur que de mal pour Jesta et Benoît. En effet, le couple semble aller mieux !