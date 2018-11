Jesy Nelson (Little Mix) a largué son chéri... et pris une décision radicale

Jesy Nelson est un coeur à prendre ! La jeune femme de 27 ans, connue du grand public pour faire partie du groupe de dance-pop britannique Little Mix, a rompu avec le rappeur et musicien Harry James après seize mois de romance intense.

Selon les informations rapportées le 7 novembre 2018 par le Daily Mail, qui cite le tabloïd The Sun, Jesy Nelson est celle qui a vraisemblablement mis un terme à la relation. "Il n'y a pas d'animosité entre eux et ils resteront amis. Mais pour le moment, cela fait sens qu'ils soient séparés. Jesy travaille énormément et prépare la sortie du nouvel album de Little Mix et elle est heureuse de se concentrer sur ses performances avec les filles, de promouvoir leur musique", a révélé un informateur.

S'il n'y a supposément pas de rancoeur, Jesy Nelson a néanmoins pris une décision radicale en supprimant toute trace de son ex. Sa page Instagram, qui était autrefois parsemée de photos complices et romantiques, n'affiche en effet plus rien de ses amours passées avec Harry James.

De son côté, ce dernier a encore gardé des photos capturées avec son ex-chérie au temps du bonheur. Pas plus tard que le 1er octobre dernier, il avait d'ailleurs publié deux clichés où le couple se couvrait de baisers.