Jim Carrey accablé par son ex : "Tu m'as initiée à la cocaïne et à la maladie"

Deux ans après le suicide de l'ex-compagne de Jim Carrey, Cathriona White, une nouvelle lettre rédigée par la jeune femme plusieurs mois avant sa mort a été révélée vendredi 29 septembre par le site du Daily Mail.

Ecrite en 2013 lorsque le couple était temporairement séparé, la note a été retrouvée par la famille de la défunte, qui entend bien utiliser ce nouvel élément dans la féroce bataille judiciaire qui l'oppose à Jim Carrey. Accusé par la famille de son ex-petite amie de l'avoir poussée au suicide et de lui avoir fourni les médicaments qu'elle a ingérés le jour de sa mort, l'acteur de 55 ans pourrait être jugé pour homicide par imprudence dans un procès qui pourrait avoir lieu en avril 2018.

Dans cette nouvelle lettre, Cathriona White avait de nouveau exprimé sa tristesse de ne pas être traitée convenablement par le comédien, l'accusant de lui avoir volontairement transmis des maladies sexuellement transmissibles. "Tu n'as pas pensé à la honte avec laquelle je vais devoir vivre pour le reste de ma vie, tu ne t'es pas excusé et tu ne m'as pas demandé s'il y avait quelque chose que tu pouvais faire pour m'aider. Ou même me demander comme je me sens. Au lieu de ça, tu as hurlé et tu as retourné les choses contre moi. (...) Te rends-tu compte à quel point cela m'affecte ?", lit-on.

Tu m'as détruite en tant que personne, Jim

Se sentant malade et négligée face à un homme qui n'assumait pas ses responsabilités, Cathriona White affirmait qu'elle souhaitait simplement recevoir de la considération de la part de son ex et que "rien n'a voir avec l'argent". "Tu m'as donné l'herpès, et je veux que tu t'excuses car tu t'en soucies suffisamment. Je veux que tu comprennes que même si quelque chose n'a pas d'intérêt à tes yeux, cela peut ruiner la vie d'une fille. Je veux que tu fasses attention lorsque tu es avec d'autres filles et que tu écoutes ton corps, tes actions peuvent affecter les gens. Je ne veux plus que l'on me manque de respect comme tu l'as fait", a-t-elle écrit dans sa lettre.

C'est dans ce passage que la jeune Irlandaise accable vivement Jim Carrey. "Avant toi, je n'avais peut-être pas grand chose, mais j'étais respectée, j'étais une personne heureuse. J'aimais la vie, j'avais confiance en moi-même et je me sentais bien dans ma peau et j'étais fière de la plupart des décisions que je prenais. Je t'ai rencontré, tu m'as initiée à la cocaïne, aux prostituées, à la violence psychologique et à la maladie. Tu m'as apporté de bonnes choses mais être avec toi m'as détruite en tant que personne Jim. On m'a promis Jekyll et je me suis retrouvée avec Hyde. Puisque je t'aime, je serais restée avec Hyde toute l'année et j'aurais fait tout ce qu'il m'aurait demandé juste pour être avec Jekyll pendant cinq minutes. Mais tu m'as jetée en prenant tout ce qu'il restait de moi", a-t-elle conclu.

Si Jim Carrey s'est toujours défendu des accusations de son ex-compagne, il avait toutefois accepté de lui verser une pension régulière, estimée à 800 dollars par semaine. De l'argent qui était versé à l'époque de leurs nombreuses ruptures et réconciliations survenues entre 2013 et 2015, jusqu'au jour fatidique où Cathriona White s'est donné la mort.

Dans un même temps, le site TMZ affirme ce 29 septembre que Jim Carrey a de nouveau contre-attaqué la plainte de la famille de Cathriona White en assurant que la jeune femme souhaitait simplement l'extorquer. Quant aux blessures causées par l'herpès, l'acteur a expliqué que la jeune femme l'avait effectivement contacté en 2013 pour lui dire qu'elle avait "des bosses sur son vagin, mais qu'elle avait eu ces bosses suite à une épilation à la cire". Il a conclu sa défensive en assurant que la jeune femme avait eu "l'herpès bien avant leur rencontre". Pas glop...