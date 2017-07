Jim Carrey n'a pas "honoré sa parole" : La mère de Cathriona l'accuse encore

À l'approche du deuxième anniversaire de la mort de Cathriona White, Jim Carrey est toujours en train de se débattre avec le suicide de son ex-petite amie. Le mois dernier, un juge a rejeté les tentatives de Jim Carrey de mettre fin aux accusations – la mère de Cathriona, Brigid Sweetman, arguait que l'acteur a poussé sa fille au suicide – et aujourd'hui, on apprend que la star de Dumb & Dumber est accusée de ne pas avoir payé les funérailles de son ex. Nouvel épisode d'un sombre feuilleton loin d'être terminé...

Dans cette nouvelle accusation relayée par le Daily Mail, Brigid explique que le comédien de 55 ans avait promis de participer financièrement aux funérailles auxquelles il a pris part – on se souvient encore des images de la star de Yes Man en deuil et en train de porter le cercueil de son ex. Selon la mère de la défunte, accompagnée de Mark Burton (l'ex-mari de Cathriona), Carrey n'aurait pas "honoré sa parole" après avoir appris que White avait finalement de l'argent de côté. La star n'aurait ainsi "jamais payé un centime des dépenses dues aux obsèques". Selon les deux plaignants, l'acteur jouait même "le bon gars en deuil" lors des funérailles.

Un procès en avril 2018

Brigid Sweetman et Mark Burton ont ajouté cette mention et modifié la plainte pour homicide par imprudence intentée contre Jim Carrey, dont le procès doit se dérouler en avril 2018.

Suite au suicide de la jeune femme de 30 ans en septembre 2015, l'acteur du Truman Show avait très vite été accusé d'être responsable de son désespoir. Les mois passant, il lui avait également été reproché d'avoir acheté les médicaments qui ont ensuite servi à l'acte irréparable de Cathriona, ce qu'un avocat, Daniel Wallach, a confirmé en rendant publique la fausse identité de Carrey qui a servi à se procurer les médicaments. "Durant l'enquête sur la mort par overdose de Cathriona White, le médecin légiste a déterminé que les médicaments avaient été obtenus par Jim Carrey sous le pseudonyme d'Arthur King. Le médecin légiste a aussi ajouté que les antidouleurs ayant causé le décès de la femme venaient de trois boîtes trouvées près de son corps. Le nom d'Arthur King était inscrit sur chacune d'elles", avait-il souligné.

Brigid avait continué d'enfoncer le clou en assurant que Jim Carrey maintenait une forte pression psychologique sur Cathriona et lui avait transmis des MST, ce qui aurait notamment contribué au suicide de la jeune femme. "Mon sang est sur tes mains. Tu as appuyé sur la détente", pouvait-on lire dans la lettre de suicide adressée à Jim Carrey. De son côté, l'interprète de The Mask a riposté en arguant que la mère de Cathriona était obsédée par l'argent, l'accusant par exemple d'avoir harcelé l'acteur hollywoodien pour qu'il lui achète une nouvelle maison, avant de menacer de se suicider.