Jim Rodford: Mort du musicien des Zombies et des Kinks, tombé dans les escaliers

Bassiste bien connu dans le monde du rock britannique, Jim Rodford est mort samedi 20 janvier 2018 dans des circonstances malheureuses, victime d'une chute dans les escaliers.

La nouvelle du décès accidentel du musicien a été communiquée par son cousin Rod Argent, qui l'avait eu à ses côtés dans son groupe Argent (1969-1976) puis dans la version reformée de The Zombies. Il lui a rendu un hommage particulièrement émouvant à travers une longue publication sur la page Facebook de The Zombies : "C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris ce matin que mon cher cousin, mon ami de toute une vie, Jim Rodford, est mort ce matin après avoir fait une chute dans les escaliers. Nous n'avons pour l'heure pas plus de détails sur la cause exacte de la mort", commence-t-il par annoncer dans ce post illustré par une magnifique photo du défunt, en état de grâce sur scène.

Infatigable

Et de continuer : "Jim n'était pas seulement un fantastique joueur de basse, il était aussi inextricablement lié à l'histoire de The Zombies. Il a tout rendu possible pour nous", souligne-t-il d'emblée, expliquant comment Rodford avait d'abord décliné l'offre de rejoindre le groupe, étant déjà dans une formation à succès (The Bluetones), tout en aidant énormément ses amis en leur prêtant du matériel et un local, en montrant un rythme au batteur, en permettant à son cousin d'écrire sa première chanson (pour les Bluetones), en organisant leurs concerts ou encore en étant la première personne à écouter le premier album de The Zombies et à prodiguer ses conseils. "Des années plus tard, poursuit, Rod Argent, il a fondé avec moi Argent ; puis, pendant dix-huit ans, alors que c'était une période d'immense succès pour eux aux Etats-Unis, il a été le bassiste de The Kinks (...) Lorsque Coline et moi avons mis sur pied notre reformation fin 1999, notre premier coup de fil a été pour Jim. Il nous a offert son engagement absolument infatigable, sa loyauté et son énergie incroyable pendant dix-huit années et notre gratitude est incommensurable. Jusqu'à la fin, Jim a dédié sa vie à la musique. Il était indéfectiblement engagé au niveau local, un membre omniprésent de la scène locale à St Albans, où il a passé toute sa vie. Souvent, Colin et moi, on se demandait après une tournée aux Etats-Unis combien de temps il nous faudrait pour nous remettre de ces mois intenses et fantastiques mais épuisants... et là, on découvrait, admiratifs, que Jim était déjà retourner jouer avec des groupes du coin (souvent, mais pas toujours, avec The Rodforf Files, composé de membres doués de sa famille), donner des concerts caritatifs ou faire des lectures. Son dévouement avait été récompensé par un Doctorat ès musique qui lui avait été octroyé l'an dernier par l'Université du Hertfordshire."

Pour conclure après cet hommage vibrant au musicien, qui devait repartir en tournée avec The Zombies en février et mars, c'est à l'homme que Rod Argent a pensé avec émotion : "Jim était une personne merveilleuse, aimée de tout le monde. Quand Colin et moi, avons appris la nouvelle, choqués, Colin a dit : "Je n'ai jamais entendu personne dire du mal de lui...""