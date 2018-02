JO d'hiver 2018 - Martin Fourcade "stagiaire" pour Pierre Ménès: Sa réponse cash

Sans plus attendre, le journaliste sportif de 54 ans s'est à son tour saisi de son compte Twitter pour riposter. "Tiens le stagiaire envoie un message", a-t-il lâché. Loin de se démonter, Martin Fourcade est allé encore plus loin en publiant un selfie de lui, pouce en l'air, légendé : "Le stagiaire t'embrasse."

Sur le réseau social, les internautes ont rapidement pris parti. Ainsi, les fans du champion ne se sont pas privés d'attaquer Pierre Ménès. Visiblement surpris de l'ampleur de l'affaire, ce dernier a fini par pousser un petit coup de gueule. "Donc en France en 2018 il faut être dans le sens du vent. Être prisonnier de la pensée unique et kiffer le biathlon parce qu'on a un super champion. Ben non. Excusez-moi de ne pas être de votre avis et d'oser en avoir un", a-t-il lâché. Un message qui n'a là aussi pas convaincu les internautes...